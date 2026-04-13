Восемь танкеров были перехвачены США в рамках блокады – СМИ

Американские военные с начала морской блокады Ирана перехватили восемь танкеров. Суда подчинились указаниям военных по смене курса.

С начала блокады Ирана ВМС США перехватили восемь нефтяных танкеров, которые следовали в/из иранских портов, пишет со ссылкой на неназванное должностное лицо в администрации США газета The Wall Street Journal.

Сообщается, что военные США связывались с судами, которые пытались покинуть порты Ирана или зайти в них, по радиосвязи и давали указание сменить курс. Все танкеры проследовали указанным американскими военными курсом.

Морская блокада Ирана осуществляется 15 военными кораблями и несколькими тысячи американских военнослужащих, сообщает газета.

