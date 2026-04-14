РФ предлагала помощь в урегулировании ситуации с иранской ядерной программой – МИД Ирана

Официальный представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи заявил, что Россия неоднократно предлагала помощь в разрешении ситуации вокруг иранской ядерной программы. Об этом дипломат сообщил на брифинге.

В министерстве иностранных дел Ирана подчеркнули, что между Ираном и Россией сложились очень хорошие отношения. Страны ведут плодотворное сотрудничество в ядерной сфере и имеют давнюю историю успешного взаимодействия в этом направлении.

"У нас хорошие отношения с Россией, весьма успешный опыт сотрудничества в ядерной сфере... Российские официальные лица неоднократно говорили о готовности помочь для продвижения дипломатического процесса с ядерной тематикой, мы всегда были признательны России за эту позитивную позицию"

- Эсмаил Багаи

Напомним, что ранее глава МИД РФ Сергей Лавров выразил готовность российской стороны содействовать в решении вопроса об обогащенном уране на наиболее выгодных для Ирана условиях.