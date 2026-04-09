РФ готова оказать помощь Ирану в решении вопроса с обогащенным ураном – Лавров

© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Москва готова предложить Ирану свою поддержку в решении вопроса с ураном высокого уровня обогащения. РФ может переработать или хранить такой уран на своей территории.

Россия готова предложить Ирану помощь в решении вопроса с обогащенным ураном, заявил глава российского дипведомства Сергей Лавров. 

"Все, что будет приемлемо для Ирана без, повторюсь еще раз, нарушения его неотъемлемого права, как и права любого другого государства — права на обогащение урана в мирных целях"

– Сергей Лавров 

РФ обладает необходимыми возможностями и опытом в решении вопроса такого характера. В частности, российские специалисты могут переработать иранский уран высокого уровня обогащения в топливо, РФ также может создать условия для хранения урана из ИРИ, отметил Лавров. 

По словам главы российского дипведомства, власти Ирана никогда не предпринимали усилий для использования урана в целях создания ядерного оружия.

