РФ готова оказать помощь Ирану в решении вопроса с обогащенным ураном – Лавров

Россия готова предложить Ирану помощь в решении вопроса с обогащенным ураном, заявил глава российского дипведомства Сергей Лавров.

"Все, что будет приемлемо для Ирана без, повторюсь еще раз, нарушения его неотъемлемого права, как и права любого другого государства — права на обогащение урана в мирных целях"

– Сергей Лавров

РФ обладает необходимыми возможностями и опытом в решении вопроса такого характера. В частности, российские специалисты могут переработать иранский уран высокого уровня обогащения в топливо, РФ также может создать условия для хранения урана из ИРИ, отметил Лавров.

По словам главы российского дипведомства, власти Ирана никогда не предпринимали усилий для использования урана в целях создания ядерного оружия.