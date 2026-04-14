В Пекине положительно отнеслись к открытию Ормузского пролива – Трамп

Американский президент заявил о том, что очень рад тому, что США открыли Ормузский пролив

В Китае были очень рады узнать, что Соединенные Штаты окончательно открыли судоходство в Ормузском проливе, такое заявление сделал преидент США Дональд Трамп.

Соответствующий пост был опубликован им в в соцсети Truth Social.

Также, Дональд Трамп заверил, что подобная ситуация, сложившаяся на территории пролива, больше не повторится никогда.

"Китай очень рад, что я окончательно открываю Ормузский пролив. Я делаю это и для них, и для всего мира. Такая ситуация больше никогда не повторится"

— Дональд Трамп

Кроме того, американский президент заявил о том, что Китай не собирается поставлять вооружение Ирану.

По словам Трампа, его предстоящий визит в Пекин должен пройти в положительном ключе, поскольку США и Китай "вместе работают хорошо".

"Президент Си (Цзиньпин - ред.) крепко обнимет меня, когда я приеду туда через несколько недель. Мы работаем вместе умело и очень хорошо! Разве это не лучше, чем сражаться???"

— Дональд Трамп

Также, в администрации президента Дональда Трампа отказались назвать сроки завершения морской блокады Ирана.

Как отметила пресс-секретарь президента Кэролайн Ливитт, Вашингтон не препятствует судоходству в Ормузском проливе, но только не в отношении танкеров или судов, которые приносят пользу иранской экономике".