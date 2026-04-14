Иран прекратил поставки нефтехимической продукции за рубеж

Власти Ирана приняли решение о полном прекращении всех поставок нефтехимической продукции в другие страны.

Экспорт продукции нефтехимической отрасли полностью запрещен в Иране, такое сообщение распространила Организация по развитию нефтехимической промышленности Исламской Республики.

"Мы приостановили экспорт всей нефтехимической продукции до дальнейшего уведомления"

– организация

В сообщении уточняется, что приостановка связана с ущербом, который страна понесла из-за войны с США и Израилем, и в частности нападений на нефтехимические заводы.

Напомним, что военные США и Израиля атаковали Иран 28 февраля. ИРИ стала наносить ответные удары по Израилю, а также по связанным с Америкой объектам в странах Персидского залива. Восьмого апреля между сторонами начал действовать режим прекращения огня.

Еще в ходе военных действий Иран фактически заблокировал Ормузский пролив. А после не приведших ни к какому результату переговоров в Пакистане президент США Дональд Трамп в свою очередь заявил о блокировке Ормуза силами США.