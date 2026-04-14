США ввели новые санкции против иранской нефти

Министерство финансов Соединенных Штатов ввели новые санкции против нефти Ирана, об этом сообщается в ведомственном пресс-релизе.
По словам главы американского Минфина Скотта Бессента, рестрикции будут введены также и против тех стран, кто позиционирует себя союзниками Ирана.
"Министерство финансов будет использовать все доступные инструменты и полномочия, включая вторичные санкции, против тех, кто продолжает поддерживать террористическую деятельность Тегерана"
— Скотт Бессент
По сообщению пресс-службы ведомства, санкции были введены в отношении более чем двадцати физических лиц, компаний и судов.
"Все имущество и имущественные интересы указанных выше лиц, находящиеся в Соединенных Штатах или во владении или под контролем лиц, находящихся в США, блокируются"
– Минфин США