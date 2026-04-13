В Дагестане создали мобильную группу для противодействия оползням

Власти Дагестана создали мобильную группу, которая будет выезжать в районы, где возникает угроза оползней.

В Дагестане появилась мобильная группа для борьбы с оползнями. Специалисты будут направляться в те районы, где складывается наиболее неблагоприятная ситуация. 

"Угроза оползневых процессов сохраняется. В связи с этим мобильная группа оперативно выезжает в районы, где возникают угрозы"

– пресс-служба главы Дагестана

Сообщается, что группа будет состоять из спасателей, сотрудников Минстроя и геологов. 

Отметим, что этой весной Дагестан серьезно пострадал из-за непогоды. Обильные осадки спровоцировали ливни и оползни, тысячи домов оказались затоплены, были разрушены десятки мостов.

Вам может быть интересно

