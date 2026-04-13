В Дагестане эвакуировали жителей села из-за угрозы оползня

Оползень угрожает селу Уркарах в Дагестане. На домах появились трещины, проведена эвакуация местных жителей. Также в опасности несколько домов в селе Кубачи.

Эвакуация потребовалась жителям села Уркарах Дахадаевского района Дагестана в связи с угрозой оползня, рассказали в районной администрации.

Население было эвакуировано в пункт временного размещения. В администрации пояснили, что сельские дома находятся на территории, подверженной оползневой активности. Минувшей ночью на домах увеличились трещины, в одном здании частично обрушились стены. Также из-за оползневых процессов разрушились заборы у ряда домовладений.

В селе Кубачи Дахадаевского района оползень угрожает домам трех семей.