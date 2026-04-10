В Баку презентовали книгу "Иреван: эхо истории и утраченного наследия"

В Баку Центре творчества Максуда Ибрагимбекова прошла презентация книги профессора Фариды Сафиевой "Иреван: эхо истории и утраченного наследия", в которой приняли участие в Лейла Алиева и Алена Алиева.

Накануне в Центре творчества Максуда Ибрагимбекова при поддержке Лейлы Алиевой состоялась презентация книги доктора филологических наук, профессора Фариды Сафиевой "Иреван: эхо истории и утраченного наследия", изданной на азербайджанском, русском, английском и французском языках.

Книга – собранное на научной основе яркое свидетельство того, что город Иреван является древним центром цивилизации и культуры, принадлежащим азербайджанскому народу. В ней подробно исследуются многовековая история города, его богатое культурное наследие, жизнь и творчество выдающихся личностей, сыгравших важную роль в его формировании. Подлинный облик города отражен в архивных документах, фотографиях и научных источниках, а само исследование направлено на восстановление этих реалий, изучение забытого азербайджанского национально-культурного наследия Иревана и его передаче будущим поколениям, сообщает Trend.

Участники презентации, в которой приняли участие Лейла Алиева и Алена Алиева, почтили память выдающегося ученого-офтальмолога, академика и общественного деятеля Азербайджана Зарифы Алиевой, после чего выступила директор Центра творчества Максуда Ибрагимбекова Анна Ибрагимбекова, отметив: книга очень интересна широкому кругу читателей и имеет огромное значение.

Ее дополнил заведующий отделом истории Западного Азербайджана Института истории и этнологии имени Аббасгулу Ага Бакиханова НАНА, редактор книги Джаби Бахрамов, который отметил: проект важен как с исторической, так и с юридической точек зрения, поскольку Иреван имеет древнюю историю, а происхождение топонимов региона приходится на очень древний период.

В свою очередь автор книги, Фарида Сафиева, сама родом из Иревана, рассказала, что воспринимает ее создание не только как свою лепту в науку, но и как свою моральную ответственность, обязанность и долг сохранить и передать будущим поколениям правду об истории, культурном наследии и памяти родного края.

Мероприятие завершилось художественной частью, в которой его участникам была представлена интересная и насыщенная культурная программа.