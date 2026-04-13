Свыше 20 судов прошли за 24 часа через Ормузский пролив – СМИ

Соединенные Штаты ввели блокаду Ормузского пролива в понедельник. Сегодня данный пролив пересекли несколько десятков коммерческих судов.

За последние сутки через Ормузский пролив прошли более 20 торговых судов. Об этом сообщили представители администрации Соединенных Штатов, пожелавшие остаться неизвестными.

Среди этих судов были танкеры, контейнеровозы и сухогрузы, передает газета The Wall Street Journal. Ряд из них при пересечении пролива отключали транспондеры.

В минувшие выходные США и Иран провели несколько раундов переговоров. Контакты, состоявшиеся в Исламабаде, ни к чему не привели. Накануне США объявили о введении морской блокады Исламской Республики.