Израиль и Ливан проводят переговоры в США

В Вашингтоне около двух часов назад начались переговоры между Израилем и Ливаном. Они проходят в Госдепартаменте Соединенных Штатов.

Израильскую делегацию на переговорах возглавляет посол Йехиэль Лейтер, а ливанскую – посол Нада Хамаде Моавад. На встрече также присутствуют госсекретарь США Марко Рубио, американский посол в Ливане Мишель Исса и советник Госдепа Майкл Нидхэм.

Президент Ливана Джозеф Аун рассчитывает, что сегодняшние переговоры могут стать началом процесса деэскалации конфликта, передает ливанский телеканал Al-Mayadeen.

"Президент Аун выразил надежду, что встреча в Вашингтоне, которая состоится сегодня вечером, станет началом прекращения страданий ливанцев в целом и жителей юга страны в частности"

– телеканал Al-Mayadeen

Напомним, в понедельник в ливанском движении "Хезболла" сообщили, что выступают против прямых ливано-израильских переговоров.