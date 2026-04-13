В Дагестане продлили опасность схода лавин

В Дагестане продлили экстренное предупреждение о возможном спуске лавин до 16 апреля включительно. Об этом сообщили в ГУ МЧС по региону.

"В период с 18:00 мск 15 апреля до 18:00 мск 16 апреля в горах Дагестана выше 2 тыс. метров лавиноопасно"

- ГУ МЧС Республики Дагестан

В связи с лавинной опасностью существует риск повреждения зданий и линий электропередач, а также возможны блокировки дорог и травматизм людей в горных районах.

Спасатели рекомендовали жителям Дагестана не выходить в горы в снегопад и непогоду. Также следует избегать мест возможного спуска снега, который чаще всего сходит на крутых склонах без кустарников и деревьев. Ранее аналогичное предупреждение действовало до 15 апреля.

Как сообщалось, утром в понедельник лавина сошла в населенном пункте Шайтли Цунтинского района Дагестана. Под снегом оказались два дома, в одном из которых оставались женщина с ребенком. Спасателям удалось достать их из завала и госпитализировать, однако позднее в минздраве Дагестана сообщили, что пострадавшая женщина скончалась.