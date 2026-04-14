Председатель Совфеда РФ прибыла в Турцию. Запланирована обширная программа встреч и других мероприятий.

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко прибыла в Турцию, где должна принять участие в мероприятиях Ассамблеи Межпарламентского союза.

"Валентина Матвиенко выступит в рамках общей дискуссии пленарного заседания Ассамблеи, которая в этом году посвящена теме "Укрепление надежды, обеспечение мира и справедливости для будущих поколений", и проведет ряд двусторонних встреч"

– пресс-служба Совфеда

Сообщается, что Матвиенко возглавила межпарламентскую делегацию. Также запланированы встречи с турецкими политиками и спикерами парламентов ряда других стран. В частности, ожидаются встречи с представителями парламентов Азербайджана и ОАЭ.

Отмечается, что россияне примут участие в тематических дискуссиях и деятельности ряда постоянных комитетов.