Вестник Кавказа

Шахматист из Узбекистана досрочно выиграл турнир претендентов

© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Узбекистанский шахматист Синдаров выиграл турнир претендентов на Кипре. Теперь узбекистанец поборется за звание лучшего шахматиста планеты.

Жавохир Синдаров из Узбекистана стал лучшим на турнире претендентов на Кипре. Победу 20-летний узбекистанец одержал досрочно. 

Решающая партия прошла против Аниша Гири (Нидерланды). Партия закончилась вничью, что позволило Синдарову сохранить отрыв в два турнирных балла от Гири, который был ближайшим преследователем. Всего Синдаров набрал 9,5 баллов.  

Победа дает возможность молодому таланту из Узбекистана поспорить за мировую шахматную корону с Гукешем Доммараджу, который является действующим чемпионом мира. 

Читайте нас в
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Читайте нас в Яндекс новости Новости Наш канал в Telegram Telegram Вконтакте
615 просмотров

Видео

Все видео





Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.