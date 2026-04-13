Шахматист из Узбекистана досрочно выиграл турнир претендентов

Узбекистанский шахматист Синдаров выиграл турнир претендентов на Кипре. Теперь узбекистанец поборется за звание лучшего шахматиста планеты.

Жавохир Синдаров из Узбекистана стал лучшим на турнире претендентов на Кипре. Победу 20-летний узбекистанец одержал досрочно.

Решающая партия прошла против Аниша Гири (Нидерланды). Партия закончилась вничью, что позволило Синдарову сохранить отрыв в два турнирных балла от Гири, который был ближайшим преследователем. Всего Синдаров набрал 9,5 баллов.

Победа дает возможность молодому таланту из Узбекистана поспорить за мировую шахматную корону с Гукешем Доммараджу, который является действующим чемпионом мира.