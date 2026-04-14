ООН дает $12 млн на гуманитарную помощь Ирану

Иран получит от Организации Объединенных Наций $12 млн в рамках гуманитарной помощи, оказываемой в связи с ударами, которые США и Израиль ранее нанесли по ИРИ.

ООН направит $12 млн на гуманитарную помощь для Ирана – предполагается, что эти на средства жителям Исламской Республики будет оказана помощь первой необходимости. О выделении суммы рассказал глава гуманитарной миссии ООН Том Флетчер.

Он констатировал, что жертвами атак США и Израиля стали тысячи мирных жителей. Кроме того, масштабные разрушения претерпела инфраструктура в Иране, деятельность критически важных служб оказалась прервана.

"Это финансирование поможет нашим партнерам оказывать масштабную и жизненно важную помощь"

– Том Флетчер