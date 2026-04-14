Сенат США не стал принимать резолюцию о прекращении войны с Ираном

Американский Сенат не принял резолюцию, в соответствии с которой Белый дом будет обязан остановить военные действия в Иране.

Резолюцию, обязывающую американскую администрацию закончить войну с США, отклонили в Сенате Конгресса США.

За нее проголосовали 47 сенаторов, против высказались 52 члена верхней палаты американского парламента.

Стоит отметить, что единственным представителем правящей в США Республиканской партии, который поддержал резолюцию, оказался Рэнд Пол (штат Кентукки). Кроме него, против документа проголосовал один демократ – Джон Феттерман (Пенсильвания).

Напомним, ранее резолюция такого же содержания была вынесена на голосование в Палате представителей (нижней палате) Конгресса. Ее также отклонили.