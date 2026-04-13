Пыль из Сахары окутает на несколько дней Стамбул

В Турции предупредили местных жителей и туристов о скором ухудшении погоды. Метеорологи ожидают, что в течение нескольких дней значительную часть страны может охватить пыль из Сахары.

Стамбул в ближайшие дни накроет пыль из Сахары. Об этом пишут турецкие СМИ со ссылкой на профессора Стамбульского технического университета Хюсейна Тороса.

Он подчеркнул, что пыль из Сахары и Аравийского полуострова может преодолевать тысячи километров и достигать Турции и Европы. Профессор пояснил, что естественное метеорологическое явление, которое связано с движением воздушных масс на разных высотах.

По словам Тороса, новая волна пыли доберется до Турции в ближайшие дни и в течение трех суток накроет Стамбул. Затем она распространится на другие регионы республики.

Метеорологи обращают внимание на то, что высокая концентрация пыли может быть опасна для граждан с заболеваниями дыхательных путей, пожилых людей и детей. Из-за отсутствия осадков пыль будет дольше задерживаться в воздухе и охватит значительную часть страны.