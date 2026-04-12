Евроинтеграция Грузии была приостановлена Брюсселем – Бочоришвили

Мака Бочоришвили заявила, что процесс евроинтеграции страны был приостановлен по воле Брюсселя. При этом Тбилиси не отказывается от идеи европейского будущего.

Глава МИД Грузии Мака Бочоришвили заявила, что политический диалог между Грузией и ЕС в 2024 года был свернут по инициативе Брюсселя.

"Грузинская мечта" никогда не останавливала процесс евроинтеграции. Напротив, благодаря нашей политике Грузия по многим направлениям ближе к европейским стандартам, чем другие страны-кандидаты"

– Мака Бочоришвили

Глава дипведомства подчеркнула, что выполнять рекомендации Брюсселя должны не только власти, но также оппозиция. По словам Бочоришвили, это относится к электоральным процессам и работе в парламенте.