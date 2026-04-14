Иран может использовать зоны свободной торговли для обхода морской блокады США - СМИ

Как сообщают СМИ, Иран намерен задействовать зоны свободной торговли для обхода морской блокады США и продолжения поставок в страну товаров первой необходимости.

В Иране заявили о намерении использовать зоны свободной торговли для обхода морской блокады со стороны США. Об этом сообщило агентство Mehr со ссылкой на распоряжение министерства экономики Ирана.

"По распоряжению министра экономики свободные зоны по всей стране приобрели новую роль в импорте базовых товаров, что может стать новым способом для поддержания устойчивой торговли и преодоления морской блокады противника"

- Mehr

Ранее иранский министр внутренних дел Искандар Момени поручил руководству приграничных регионов Ирана минимизировать последствия перекрытия Ормузского пролива американскими военными. Для нейтрализации экономического ущерба он потребовал активизировать торговлю на иранских границах и ввести послабления на оборот товаров первой необходимости.

Напомним, что 28 февраля США и Израиль начали масштабную военную операцию против Ирана. 11 апреля Иран и США провели несколько раундов переговоров в Исламабаде. Однако, сторонам не удалось достичь соглашения по вопросу об урегулировании конфликта из-за ряда противоречий.

Позднее 13 апреля США инициировали морскую блокаду Ирана. В ВС США добавили, что будет блокироваться трафик из портов как в Персидском, так и в Оманском заливах, акватории которых связывает Ормузский пролив.