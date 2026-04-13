Иранский супертанкер обошел морскую блокаду США – СМИ

Внесенный в санкционный список Соединенных Штатов супертанкер Ирана проплыл через Ормузский пролив. Об этом пишут иранские средства массовой информацией.
По данным агентства Fars, судно пересекло пролив, не выключая при этом систему идентификации местоположения.
"Супертанкер Ирана, находящийся в санкционном списке США, пересек открытое море и Ормузский пролив, не скрываясь, с включенной системой идентификации местоположения, и вошел в территориальные воды Ирана"
– агентство Fars
Танкер способен перевозить 2 млн баррелей сырой нефти, уточняет агентство.
Напомним, с конца февраля США и Израиль начали военную кампанию против Ирана, в ходе которой наносили удары по объектам, находящимся в его самых крупных городах. В ответ Исламская Республика атаковала израильскую территорию и американские объекты на Ближнем Востоке. Неделю назад, 8 апреля, США и Иран объявили о двухнедельном прекращении огня и договорились о переговорах. Встреча делегаций двух стран прошла в минувшие выходные, однако на ней не удалось достичь консенсуса. В понедельник США объявили о введении морской блокады Исламской Республики.