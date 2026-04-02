Крымские города вошли в десятку популярных направлений для короткого отпуска

Севастополь, Симферополь и Судак оказались в десятке самых популярных направлений для коротких трехдневных поездок этой весной.

Аналитики российского сервиса онлаин бронирования Твил.Ру заявили, что Севастополь, Симферополь и Судак вошли в десятку популярных направлений для короткого отдыха в апреле 2026 года.

В составленном рейтинге Севастополь занял пятое место, Судак расположился на седьмой строчке, а Симферополь стал восьмым.

Первую строчку списка заняла Москва, на втором месте оказался Краснодар, а третью позицию забрал Нижний Новгород. В Москве средний ценник за ночевку в отеле составляет 4510 рублей. В Краснодаре аналогичный показатель равен 3150 рублям, а в Нижнем Новгороде он достигает 4813 рублей.

Далее следует Волгоград, где в среднем номер обойдется в 3827 рублей. За ним идут Севастополь со средним чеком в 4873 рубля и Самара с ценой 3856 рублей. После них в рейтинге находятся Судак со стоимостью проживания 4343 рубля и Симферополь, где ночь обойдется туристам в 3555 рублей.

Замыкают десятку Новороссийск и поселок Каменномостский в республике Адыгея. Где средняя цена зафиксирована на уровне 2576 и 6117 рублей соответственно.