ЕС хочет создать коалицию по судоходству в Ормузе без США – СМИ

Страны Европы собираются без участия Соединенных Штатов создать коалицию для обеспечения судоходства в Ормузском проливе.
Согласно плану, она будет сформирована уже после окончания войны США и Израиля против Ирана, передает The Wall Street Journal.
"Европейские страны продумывают план создания широкой коалиции для содействия беспрепятственному судоходству через Ормузский пролив, включая отправку миноразведочных и других военных судов. Однако он будет разработан только после войны и может исключить одну конкретную страну – США"
– The Wall Street Journal
Частью этой коалиции может стать Германия, сообщил высокопоставленный немецкий чиновник.
Издание также обращает внимание на то, что странам Европы необходимо будет в первую очередь урегулировать некоторые разногласия. В частности, представители Франции полагают, что участие США в данной операции сделает ее менее приемлемой для Ирана. В свою очередь, в Великобритании считают, что коалиция без участия США будет менее масштабной и разозлит американского лидера Дональда Трампа.