Вестник Кавказа

ЕС хочет создать коалицию по судоходству в Ормузе без США – СМИ

Вид на море
© Фото: Вера Ромашкина/ “Вестник Кавказа“
В Европе задумались о формировании коалиции по Ормузскому проливу без участия США. Создать ее планируется после окончания войны в регионе.

Страны Европы собираются без участия Соединенных Штатов создать коалицию для обеспечения судоходства в Ормузском проливе.

Согласно плану, она будет сформирована уже после окончания войны США и Израиля против Ирана, передает The Wall Street Journal.

"Европейские страны продумывают план создания широкой коалиции для содействия беспрепятственному судоходству через Ормузский пролив, включая отправку миноразведочных и других военных судов. Однако он будет разработан только после войны и может исключить одну конкретную страну – США"

– The Wall Street Journal

Частью этой коалиции может стать Германия, сообщил высокопоставленный немецкий чиновник.

Издание также обращает внимание на то, что странам Европы необходимо будет в первую очередь урегулировать некоторые разногласия. В частности, представители Франции полагают, что участие США в данной операции сделает ее менее приемлемой для Ирана. В свою очередь, в Великобритании считают, что коалиция без участия США будет менее масштабной и разозлит американского лидера Дональда Трампа.

Читайте нас в
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Читайте нас в Яндекс новости Новости Наш канал в Telegram Telegram Вконтакте
Вам может быть интересно

Видео

Все видео





Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.