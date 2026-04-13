Глава МИД Армении провел встречу с Каей Каллас

Состоялась встреча главы МИД Армении Арарата Мирзояна и главы евродипломатии Каи Каллас в Брюсселе. Стороны обсудили стратегическое партнёрство между Арменией и Евросоюзом.

Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян встретился в Брюсселе с главой дипломатии Европейского союза Каей Каллас для обсуждения реализации стратегической повестки дня в рамках партнерства Армении-ЕС. Об этом сообщило министерство иностранных дел Армении.

Основной темой беседы стала подготовка к саммиту Армения-ЕС, который должен состояться в Ереване в мае этого года.

В ходе обсуждений стороны отметили динамичное развитие партнерства между Арменией и ЕС, охватывающего широкий спектр сфер взаимных интересов.

Стороны также указали на необходимость реализации взаимовыгодных проектов в транспортной и экономической областях. Отдельное внимание представители Армении и Евросоюза уделили вопросам взаимодействия в сфере энергетики и повышению уровня инфраструктурной связи между республикой и европейским рынком.

Напомним, что 7 апреля Арарат Мирзоян и Кая Каллас провели телефонный разговор. В ходе него дипломаты обменялись мнениями о ситуации на Ближнем Востоке, обсудили возможные варианты урегулирования ближневосточного кризиса.