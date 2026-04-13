Патрушев заявил о необходимости активизации развития портов Каспия

Более активная совместная работа разных органов федеральной и региональной власти необходима для обеспечения работы Каспийских портов России, такое заявление сделал помощник президента РФ, председатель Морской коллегии Николай Патрушев в ходе посещения морского порта Оля в Астраханской области.
По его словам, этот порт стал одним из важнейших логистических маршрутов транспортного коридора "Север-ЮГ".
"Для развития российских морских портов на Каспии необходима более активная совместная скоординированная работа разных органов федеральной и региональной власти, а также компаний"
— Николай Патрушев
Он отметил, что за последние годы порт Оля был значительно модернизирован. В частности, здесь была улучшена инфраструктура и новигационное оборудование.
Это, как заявил Патрушев, "позволит увеличить грузопоток из России в страны прикаспийских государств".
Также, он призвал Росморречфлот полноценно обеспечивать ледовую проводку судов, которые следуют в районе Волго- каспийского канала.
Кроме того, ч ходе посещения морского порта Оля Патрушев обсудил с его руководством вопросы модернизации и наращивания портовых мощностей.
Он отметил важность привлечения инвестиций на строительство портовой инфраструктуры Каспия.