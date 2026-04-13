Патрушев заявил о необходимости активизации развития портов Каспия

Председатель Морской коллегии РФ заявил о том, что для развития российских морских портов на Каспии необходимо развить активную работу органов федерального и регионального значения.

Более активная совместная работа разных органов федеральной и региональной власти необходима для обеспечения работы Каспийских портов России, такое заявление сделал помощник президента РФ, председатель Морской коллегии Николай Патрушев в ходе посещения морского порта Оля в Астраханской области.

По его словам, этот порт стал одним из важнейших логистических маршрутов транспортного коридора "Север-ЮГ".

"Для развития российских морских портов на Каспии необходима более активная совместная скоординированная работа разных органов федеральной и региональной власти, а также компаний"

— Николай Патрушев

Он отметил, что за последние годы порт Оля был значительно модернизирован. В частности, здесь была улучшена инфраструктура и новигационное оборудование.

Это, как заявил Патрушев, "позволит увеличить грузопоток из России в страны прикаспийских государств".

Также, он призвал Росморречфлот полноценно обеспечивать ледовую проводку судов, которые следуют в районе Волго- каспийского канала.

Кроме того, ч ходе посещения морского порта Оля Патрушев обсудил с его руководством вопросы модернизации и наращивания портовых мощностей.

Он отметил важность привлечения инвестиций на строительство портовой инфраструктуры Каспия.