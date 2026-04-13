США и Израиль могут использовать переговоры для подготовки наземной операции – Совбез РФ

В Совбезе РФ заявили, что переговоры между Ираном и США могут быть частью подготовки Вашингтона к наземной операции в ИРИ.

Вашингтон и Тель-Авив могут использовать дипломатический процесс с Ираном как прикрытие для реализации военных планов, подразумевающих наземное вторжение в ИРИ, заявили в Совбезе РФ. 

"США и Израиль могут использовать мирные переговоры для подготовки к проведению наземной операции против Ирана, так как Пентагон продолжает наращивать группировку войск США в регионе"

– Совбез РФ

Совбез отметил, что провал переговоров между США и Ираном может побудить стороны усилить боевые действия в регионе. Также Совбез РФ подчеркнул, что политическая система ИРИ сохраняет контроль над ситуацией и обеспечивает адекватный уровень административного и военного руководства.

Вам может быть интересно

