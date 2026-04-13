В Иране выразили благодарность Азербайджану и Турции за солидарность

В МИД Ирана поблагодарили ряд стран за солидарность с иранским народом. В частности, слова благодарности удостоились Азербайджан, Турция и Великобритания.

Иран благодарен ряду стран, проявивших солидарность с иранским народом в период войны с Соединенными Штатами и Израилем. Об этом сообщил на своих страницах в социальных сетях официальный представитель МИД Исламской Республики Эсмаил Багаи.

"Мы глубоко признательны за беспрецедентную солидарность, проявленную сознательными, стремящимися к справедливости людьми в мусульманских странах, а также в регионе и мире в поддержку сопротивления иранского народа американо-израильской агрессии, вызывает глубокую признательность"

– Эсмаил Багаи

Он добавил, что Иран особенно благодарен Азербайджану, Турции, Великобритании и многим другим, кто выразил свою солидарность.

"Иранцы навсегда запомнят миллионы людей по всему миру, особенно в Ираке, Йемене, Ливане, Турции, Пакистане, Афганистане, Индии, Палестине и ряде африканских стран, а также в Таджикистане, Азербайджане, Мексике, Кубе, Японии, Франции, Великобритании, Бразилии и даже в самих Соединенных Штатах, выразивших свою солидарность и поддержку сопротивлению Ирана незаконной американо-израильской войне против иранского народа"

– представитель МИД ИРИ

Напомним, с конца февраля США и Израиль проводили военную кампанию против Ирана, нанося удары по объектам в самых крупных городах страны. В ответ Исламская Республика атаковала израильскую территорию и американские объекты на Ближнем Востоке. В минувшие выходные США и Иран провели переговоры, но они завершились без результата. Новый раунд должен состояться на этой неделе.