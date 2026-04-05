Компания Зазы Пачулия возведет малую ГЭС в Амбролаури

Двукратный чемпион NBA Заза Пачулия озвучил амбициозные планы по строительству малой ГЭС в Амбролаури (Западная Грузия): возводить объект будет его компания "Садмели ГЭС", которая уже получила земельный участок.

В скором времени на реке Риони в грузинском регионе Рача-Лечхуми и Квемо Сванети близ города Амбролаури заработает малая Садмели ГЭС, которую построит компания двукратного чемпиона NBA, бывшего капитана сборной Грузии по баскетболу, бизнесмена Зазы Пачулия, говорится в опубликованном правительством страны распоряжении, подписанном премьер-министром Ираклием Кобахидзе.

Правительство уже передало одноименной компании Пачулия "Садмели ГЭС" земельный участок площадью свыше 29 тыс кв м в муниципалитете Амбролаури и разрешение на его застройку сроком на 49 лет, передает Sputnik Грузия.

Компания будет ежегодно выплачивать в бюджет государства 18,9 тыс лари (чуть больше $7 тыс), сама электростанция должна заработать к 30 сентября 2027 года, она будет выдавать в энергосистему мощность в 2,7 МВт и вырабатывать в год 19,2 млн кВт/ч электроэнергии.

Строительство малой ГЭС в регионе – давно назревшая необходимость: энергопотребление в Грузии ежегодно растет, и уже к 2030 году страна может столкнуться с серьезным энергодефицитом. У страны достаточно большие возобновляемые ресурсы, которые и рекомендуют использовать власти в строительстве ГЭС в регионах.

Напомним, грузинский центровой Заза Пачулия приобрел компанию "Садмели ГЭС", зарегистрированную в 2023 году, в июне 2025 года, купив ее за $450 тыс, заработанные за долгие годы в составе NBA в команде "Голден Стэйт Уорриорз", а затем в составе "Детройт Пистонс", и стал первым грузином, выигравшим чемпионат NBA.