Грузия нацелилась на электроэнергетическую самодостаточность

Потребление электроэнергии в Грузии растет, возрастает зависимость от импорта. Прийти к самодостаточности в этой сфере Грузии помогут ГЭС, заявил Кобазидзе.

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе сообщил о имеющейся задаче сделать страну самодостаточной в сфере электроэнергетики.

"Сегодня государству необходимо знать, начинать ли работу над крупными гидроэлектростанциями или нет. Нам нужно ответить на этот вопрос сегодня. Наш ответ предельно ясен – да, потому что без крупных гидроэлектростанций стабильность в этом секторе невозможна"

– Ираклий Кобахидзе

Он подчеркнул, что прийти к стабильности не удастся без сооружения крупных ГЭС мощностью до 2 000 мВт. Ветряки и солнечные электростанции не дают необходимой стабильности.

"Стабильность нельзя обеспечить за счет солнечной и ветровой энергии"

– Ираклий Кобахидзе

Сейчас Грузия зависима от внешних поставщиков энергоресурсов, на фоне растущего спроса, зависимость может увеличиваться.

"Наша зависимость от импорта составляет 29%, если взять электроэнергию и соответствующий газ вместе, то мы были в основном зависимы от импорта в течение восьми месяцев. За эти месяцы зависимость от импорта уже достигла примерно 42%"

– Ираклий Кобахидзе

Грузинский премьер объявил, что в электроэнергетике Грузия может выйти на самообеспечение.

"Мы хотим, чтобы Грузия стала самодостаточной страной в плане электроэнергии. Существуют и другие источники энергии – газ, нефть – в которых мы не можем достичь самодостаточности, у нас нет необходимых ресурсов. Однако в области электроэнергетики у нас есть возможность стать полностью самодостаточной"

– Ираклий Кобахидзе

Ожидается, что при текущем росте потребления электроэнергии в Грузии, к 2030 году может возникнуть серьезный энергодефицит – страна будет потреблять на 73% больше электричества, чем сейчас.