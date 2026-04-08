Лавров: обогащение урана – неотъемлемое право Ирана

Глава МИД России напомнил, что у Ирана есть право обогащать уран. При этом РФ примет любое решение Тегерана по итогу переговоров с Вашингтоном, в том числе паузу в обогащении.

Право Ирана на обогащение урана в мирных целях неотъемлемо, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров по итогам официального визита в Китай.

У Ирана есть право на обогащение урана, и Иран может принять любое решение о том, как этим правом распорядиться.

"Право на обогащение урана в мирных целях - это неотъемлемое право Исламской Республики Иран. Как исламская республика сама в ходе переговоров этим правом распорядится - возьмет ли паузу или будет настаивать на сохранении этого права, - любой подход, опирающийся на этот принцип, на принцип универсальности права на обогащение будет российской стороной принят"

– Сергей Лавров

Прямые переговоры США и Ирана состоялись 11 апреля в Пакистане. Стороны не достигли договоренности, дата нового раунда переговоров не определена. По данным СМИ, Тегеран готов отказаться от обогащения урана на пятилетний срок, Вашингтон настаивает на паузе в ядерной программе на 20 лет.