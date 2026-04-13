Армения закроет воздушное пространство в начале мая

Воздушное пространство Армении будет закрыто в течение нескольких дней в начале мая, когда Ереван будет принимать саммит Европейского политического сообщества.

Ереван принял решение о закрытии воздушного пространства Армении на три дня в начале следующего месяца, такое заявление распространил Комитет гражданской авиации Армении.

В сообщении ведомства уточняется, что причиной данной меры стало проведение в стране крупных мероприятий, таких как саммит Европейского политического сообщества, саммит Армения-ЕС и Ереванский диалог.

В комитете обратили внимание на то, что в них примет участие множество иностранных делегаций. Поэтому, исходя из требований безопасности, в воздушном пространстве Армении вводится запрет на полеты авиации общего назначения. Он распространяется и на гражданские БПЛА.

Запрет будет действовать с 3 по 5 мая включительно.