В Израиле назвали важное условие для завершения войны с Ираном

Исраэль Кац озвучил одно из условий прекращения боевых действий против Ирана. Совместная с США военная кампания Израиля против Ирана началась в конце февраля.

Глава Минобороны Израиля Исраэль Кац рассказал, какое условие обязательно должно быть выполнено для окончания войны с Ираном.

Он подчеркнул, что прекращение боевых действий во многом зависит от того, будет ли обеспечен вывоз обогащенного урана.

"Остается вопрос об обогащенном уране, который может послужить основой для попытки возобновления проекта, поэтому США и Израиль определили вывоз этого материала из Ирана как важнейшее условие для завершения кампании"

– израильский министр обороны

Напомним, с конца февраля Соединенные Штаты и Израиль проводили военную кампанию против Ирана, в рамках которой атаковали объекты в самых крупных городах страны. В ответ Исламская Республика наносила удары по территории еврейского государства и объектам США на Ближнем Востоке.

Двухнедельное прекращение огня между странами вступило в силу 8 апреля. В минувшие выходные США и Иран провели переговоры в столице Пакистана, однако они ничем не завершились. Новый встреча делегаций двух стран должна состояться на этой неделе.