В Индию из РФ был отправлен СПГ

Впервые за год из России в Индию был направлен сжиженный природный газ, пишут американские СМИ.

Индия впервые за последний год возобновила закупки российского СПГ, сообщает Reuters со ссылкой на данные судоходной компании LSEG.

Согласно источнику, груз СПГ поставляется с завода "Портовая" на Балтике, который в настоящее время находится под американскими санкциями.

Если поставка осуществится, пишет Reuters, это будет первая поставка СПГ в Индию после заявления Дональда Трампа о том, что премьер-министр страны Нарендра Моди обещал прекратить закупки российских энергоресурсов.