Ливан ждет наступления мира - СМИ

Несмотря на то, что Израиль пока не принял решение о прекращении огня в Ливане, мир в регионе может наступить уже на этой неделе, но он не означает вывода израильских войск с территории страны.

Четырехчасовое совещание, которое накануне вобрал военно-политический кабинет Израиля, чтобы под давлением США принять решение о прекращении огня в Ливане, закончилось безрезультатно, сообщил израильский новостной портал Ynet со ссылкой на израильского чиновника.

В то же время в США полагают, что соглашение между Израилем и Ливаном о прекращении огня может быть принято в кратчайшие сроки и может вступить в силу уже на этой неделе, сообщает газета Financial Times.

Документ будет принят на фоне давления США на Израиль с целью прекращения войны на Ближнем Востоке и направлен на прекращение боевых действий против движения "Хезболла".

Скорее всего, это произойдет после захвата Израилем ключевого города Бинт-Джбейль на юге Ливана, - говорится в сообщении.

Что касается длительности перемирия, то она будет зависеть от длительности перемирия между США и Ираном, хотя эти процессы не пересекаются. К тому же прекращение огня будет означать временную передышку в боевых действиях, а не вывод израильских войск из Ливана, пишет издание.

Напомним, ранее мы писали о том, что накануне в Вашингтоне стартовали переговоры между Израилем и Ливаном. Они проходят в Госдепартаменте Соединенных Штатов. Израильскую делегацию на переговорах возглавляет посол Йехиэль Лейтер, а ливанскую – посол Нада Хамаде Моавад. На встрече также присутствуют госсекретарь США Марко Рубио, американский посол в Ливане Мишель Исса и советник Госдепа Майкл Нидхэм.