США перебрасывают 10 тыс военных на Ближний Восток

Пентагон принял решение усилить группировку сил на Ближнем Востоке в контексте переговоров с Ираном. По информации СМИ, Вашингтон этим манеров намерен повлиять на позицию Тегерана.

США направили дополнительные силы из 10 тыс военных на Ближний Восток, пишет The Washington Post (WP) со ссылкой на источник в Белом доме.

В состав группировки вошли 6 тыс военных, к концу месяца ожидается прибытие подкрепления в составе 4 тыс морских пехотинцев. Действия военных будут поддержаны авианосцем USS George H. W. Bush. По информации Белого дома, отправка военных является силовым аргументом администрации Трампа, чтобы вынудить Тегеран заключить сделку.

Отметим, что сейчас на Ближнем Востоке сосредоточено до 50 тыс военных США.

Ранее в СМИ появилась информация о готовности Ирана и США провести переговоры на этой неделе.