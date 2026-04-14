Армия США задействовала 10 тыс военных для блокады Ормузского пролива

ВС США используют для блокады Ормузского пролива 10 тыс военных. Также в состав группировки входят 10 боевых судов, которых поддерживают с воздуха несколько десятков боевых самолетов, информирует Центральное командование ВС США (CENTCOM).

"Более 10 тыс. американских моряков, морских пехотинцев и летчиков, а также более десятка кораблей и десятки самолетов выполняют миссию по недопущению грузовых судов в морские порты Ирана"

– CENTCOM

По данным CENTCOM, шесть судов изменили курс и вернулись в порты за первые сутки с момента введения режима ограничений. Ранее в США заявили о полном блокировании портов Ирана.