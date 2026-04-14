РФ надеется на невозобновление ударов по Ирану – Песков

В Кремле выразили надежду на то, что боевые действия на Ближнем Востоке больше не возобновятся.
Российская сторона рассчитывает, что удары по Ирану больше не возобновятся, такое заявление сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью India Today.
Он отметил, что в Москве были рады тому, что Вашингтон и Тегеран все-же пришли к тому, чтобы прекратить военные действия.
"Мы рады, что сейчас там нет боевых действий, ударов. Мы надеемся, что так и останется, что ситуация никогда не вернется обратно к ударам"
– Дмитрий Песков
Пресс-секретарь подчеркнул, что Россия ожидает полного урегулирования ситуации на Ближнем Востоке и вновь призвал Соединенные Штаты и Иран к развитию диалога.