РФ надеется на невозобновление ударов по Ирану – Песков

В Кремле выразили надежду на то, что боевые действия на Ближнем Востоке больше не возобновятся.

Российская сторона рассчитывает, что удары по Ирану больше не возобновятся, такое заявление сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью India Today.

Он отметил, что в Москве были рады тому, что Вашингтон и Тегеран все-же пришли к тому, чтобы прекратить военные действия.

"Мы рады, что сейчас там нет боевых действий, ударов. Мы надеемся, что так и останется, что ситуация никогда не вернется обратно к ударам"

– Дмитрий Песков

Пресс-секретарь подчеркнул, что Россия ожидает полного урегулирования ситуации на Ближнем Востоке и вновь призвал Соединенные Штаты и Иран к развитию диалога.