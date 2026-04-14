Следующие переговоры США и Ирана пройдут завтра — Нарышкин

Второй этап переговоров США и Ирана в Исламабаде ожидается 16 апреля, такое заявление сделал директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин.

Об этом было сказано в ходе совместного заседания коллегий СВР России и КГБ Республики Беларусь.

Он подчеркнул, что российская сторона выражает надежду на достижение по его итогам позитивного результата.

"Как я понимаю, завтра должен состояться в Исламабаде второй тур переговоров. Будем рассчитывать на постепенный позитивный результат"

– Сергей Нарышкин

Он предупредил, что при ином исходе эскалация конфликта может привести к еще "более страшным событиям".

Мир должен не допустить этого, подчеркнул Нарышкин.