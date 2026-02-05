Власти прилагают усилия для открытия пляжей Анапы к 1 июня – Решетников

Пляжи Анапы планируется открыть 1 июня. Максим Решетников заявил, что власти работают над подготовкой к летнему сезону.
Глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников заявил, что власти предпринимают необходимые действия для открытия пляжей Анапы к 1 июня. По словам министра, прирост уровня бронирования грядущим летом составил 26%.
"Здесь нашли решение, и сейчас Краснодарский край активно работает, в том числе досыпает песок на ряд пляжей, после чего они проходят проверку Роспотребнадзора, и по итогам принимается решение об их допуске"
– Максим Решетников
По словам Решетникова, финализировать процесс подготовки будут специалисты Роспотребнадзора.
Как отметил глава ведомства, в прошлом году в стране действовало свыше 3 тыс пляжей. Решетников подчеркнул важность открытия пляжей к первому дню лета.