Самостоятельные туристы не отказываются от Ближнего Востока

© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В АТОР сообщили, что некоторые россияне по-прежнему самостоятельно отправляются на Ближний Восток, невзирая на ситуацию на регионе.

Часть российских туристов продолжает самостоятельно летать в страны Ближнего Востока несмотря на военный конфликт в регионе. Об этом журналистам сообщила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.

Глава АТОР объяснила такие поездки желанием российских граждан сэкономить. По ее словам, некоторые самостоятельные путешественники знают о внушительных скидках в ближневосточных гостиницах и осознанно идут на риск, а ряд авиакомпаний продолжает выполнять рейсы в ближневосточном направлении.

Майя Ломидзе напомнила, что в России продолжают действовать рекомендации министерства иностранных дел и минэкономразвития не продавать путевки на Ближний Восток. По оценкам эксперта, массовое возвращение туристов в ближневосточный регион вряд ли начнется в ближайшее время.

Как считает Майя Ломидзе, полное восстановление турпотока займет всего несколько недель после окончательного прекращения конфликта и установления мира. Специалист подчеркнула, что на рынке сохраняется огромный отложенный спрос и высокая заинтересованность туристического бизнеса в ближневосточном направлении.

Вам может быть интересно

