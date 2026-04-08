Пезешкиан: Ирану нужны мир и диалог

Пезешкиан заявил, что Иран готов выстраивать диалог и не стремится к войне. Однако Тегеран не собирается принимать капитуляцию.

Президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил, что власти ИРИ выступают за диалог, однако Тегеран не готов мириться с попытками других стран диктовать свои условия или навязать капитуляцию. 

"Иран не стремится к войне и нестабильности и всегда выступает исключительно за диалог и конструктивное взаимодействие с различными странами. Однако любая попытка навязать [исламской республике] свою волю или заставить ее капитулировать обречена на провал. Иранский народ никогда не согласится с таким подходом"

– Масуд Пезешкиан

По словам президента Ирана, война нарушает международные соглашения. Тегеран до сих пор не получил ответа на вопрос, чем мотивировано нападение на страну и почему наносятся удары по мирному населению, отметил Пезешкиан. 

Ранее в ряде СМИ появилась информация о готовности Белого дома возобновить переговорный процесс с Тегераном. По данным источников, новый раунд может состояться на этой неделе. Предыдущая встреча сторон не увенчалась успехом.

