Президент Сирии заявил о трудных переговорах с Израилем

Ахмед аш-Шараа заявил, что переговоры о нормализации с Израилем проходят трудно из-за расхождений по вопросу контроля над территориями Сирии.

Президент Сирии Ахмед аш-Шараа рассказал, что переговорный процесс с Израилем о нормализации продолжается, однако сопряжен со значительными трудностями. По словам президента, это связано с позицией Израиля по контролю над территориями страны.

"Мы всерьез настроены на достижение соглашения в области безопасности [с Израилем], которое сохранит региональную стабильность. <...> Переговоры не зашли в тупик, но продвигаются с большими трудностями из-за настойчивого стремления Израиля сохранить свое присутствие на сирийской территории"

– Ахмед аш-Шараа

По словам аш-Шараа, Израиль проводит жесткую политику по отношению к Сирии, однако Дамаск не планирует решения вопроса военным путем и продолжит добиваться дипломатического урегулирования.