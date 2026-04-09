МЭА предупредило о росте цен на энергоносители

Если в ближайшее время не возобновится свободное судоходство через Ормузский пролив, это может спровоцировать значительный рост цен на энергоносители, такое мнение выразил глава Международного энергетического агентства (МЭА) Фатих Бирол.

"Если Ормузский пролив не будет вновь открыт, нам придется готовиться к значительному росту цен на энергоносители"

– Фатих Бирол

По его словам, до сегодняшнего дня последствия энергетического кризиса были ощутимы не на столько, потому что до того, как в Иране началась военная операция США и Израиля, "уже несколько нефтяных и газовых танкеров уже направлялись к местам назначения".

Теперь, как подчеркнул Бирол, все эти грузы были доставлены, но, при этом новые танкеры не загружались.

В силу этого, дефицит новых поставок нефти, газа и топлива на рынки Азии, а в дальнейшем и в Европу, "теперь дает о себе знать".