Глава МИД Германии призвал Ливан и Израиль продолжить переговоры

Йоханн Вадефуль заявил о поддержке перемирия между Ливаном и Израилем, призвав стороны продолжать дипломатический процесс для заключения мирного соглашения.

Глава дипведомства Германии Йоханн Вадефуль поддержал заключение перемирия между Израилем и Ливаном, призвав стороны продолжать прямые переговоры. Вадефуль также выразил признание Вашингтону за посреднические усилия. 

"Следует приветствовать заявленное президентом США [Дональдом] Трампом 10-дневное прекращение огня между Израилем и Ливаном. Оно может дать важную передышку людям по обе стороны границы"

– Йоханн Вадефуль

Глава германской дипломатии также подчеркнул, что для завершения процесса нормализации необходима демилитаризация "Хезболлы". 

Ранее поддержку перемирию между Бейрутом и Тель-Авивом высказали в Иране. Власти страны отметили, что это стало результатом переговоров Тегерана и Вашингтона.

