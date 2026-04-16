Глава МИД Германии призвал Ливан и Израиль продолжить переговоры

Глава дипведомства Германии Йоханн Вадефуль поддержал заключение перемирия между Израилем и Ливаном, призвав стороны продолжать прямые переговоры. Вадефуль также выразил признание Вашингтону за посреднические усилия.
"Следует приветствовать заявленное президентом США [Дональдом] Трампом 10-дневное прекращение огня между Израилем и Ливаном. Оно может дать важную передышку людям по обе стороны границы"
– Йоханн Вадефуль
Глава германской дипломатии также подчеркнул, что для завершения процесса нормализации необходима демилитаризация "Хезболлы".
Ранее поддержку перемирию между Бейрутом и Тель-Авивом высказали в Иране. Власти страны отметили, что это стало результатом переговоров Тегерана и Вашингтона.