Израиль поразил за 24 часа почти 400 целей "Хезболлы" в Ливане

В Израиле сообщили об ударах по штабам "Хезболлы" и ее боевикам. За сутки было поражено почти четыре сотни целей.

Военные Израиля за минувшие сутки атаковали более чем 380 целей организации "Хезболла", расположенных в южной части Ливана. Об этом сообщает Армия обороны еврейского государства (ЦАХАЛ).

Как отмечается, удары наносились по пусковым установкам, штабам и боевикам "Хезболлы".

"ЦАХАЛ за последние сутки атаковал более 380 объектов инфраструктуры террористической организации "Хезболла" с целью поддержки действий наземных сил, действующих на юге Ливана. Среди атакованных объектов – боевики, штабы и несколько пусковых установок, с которых осуществлялись обстрелы территории Израиля"

– армейская пресс-служба

В сообщении уточняется, что они были уничтожены в результате быстрых оперативных действий по замыканию цепочки поражения целей.

В ЦАХАЛ добавили, что находятся в состоянии высокой готовности к обороне и продолжат действовать в соответствии с указаниями политического руководства Израиля.

Накануне президент США Дональд Трамп сообщил, что провел телефонные разговоры с президентом Ливана и премьер-министром Израиля. Он подчеркнул, что в ходе этих бесед было согласовано 10-дневное прекращения огня между Израилем и Ливаном. Оно вступило в силу с 17 апреля.