Отдых на майские: в "Аэрофлоте" назвали топ направлений

Стамбул стал самым популярным зарубежным направлением на майские, среди внутренних направлений популярны Сочи и Калининград, сообщили в "Аэрофлоте".

В компании "Аэрофлот" назвали самые популярные направления для поездок из Москвы в майские праздники в 2026 году.

Самые востребованные направления были определены по количеству бронирований на период с 30 апреля по 10 мая.

В пресс-службе перевозчика сообщили, что для путешествий внутри России в этом году на майские праздники туристы чаще всего выбирают Калининград, Сочи, Владивосток, Петербург, Хабаровск и Минеральные Воды.

Среди зарубежных направлений лидируют Стамбул, Мале, Ереван, Анталья, Минск и Пхукет.

Рейтинг составлен с учетом рейсов авиакомпании "Россия", отметили в пресс-службе "Аэрофлота".

В этом году россияне на майские отдохнут дважды по три дня: 1-3 мая и 9-11 мая.