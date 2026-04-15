Примерно 2 тыс судов застряли в Персидском заливе – ИМО

В ИМО сообщили о нескольких тысячах судов, застрявших в Персидском заливе. Экипажам заблокированных судов оказывают поддержку страны региона.

В Персидском заливе из-за войны Соединенных Штатов и Израиля против Ирана заблокированы около 2 тыс судов с 20 тыс моряков. Об этом сообщил Арсенио Домингес, генсек Международной морской организации (ИМО).

Он отметил, что ситуация в районе Ормузского пролива по-прежнему критическая, а корабли не могут покинуть акваторию. По словам Домингеса, чем дольше будет сохраняться такое положение вещей, тем выше риски нехватки продовольствия, воды и топлива для моряков.

Глава организации также поведал, что региональные страны оказывают экипажам необходимую помощь, в том числе медицинскую.

Говоря о возможной эвакуации судов, Домингес подчеркнул, что в настоящее время данный вопрос обсуждается со странами региона, включая Иран и Оман. Он добавил, что на это может уйти несколько недель.

Кроме того, глава ИМО предупредил, что сначала необходимо будет проверить район на наличие минной угрозы.

Ранее на этой неделе США объявили о введении морской блокады Ирана. Накануне в Пентагоне сообщили, что блокада распространяется не на всю территорию Ормузского пролива.