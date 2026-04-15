Ильхам Алиев написал письмо Эрдогану в связи с трагедией в Кахраманмараше

Стрельба в школе, произошедшая в среду в турецком городе Кахраманмараш, унесла жизни 9 человек. Ранения получили 13 человек.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев выразил соболезнования президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану в связи с трагедией, произошедшей в Кахраманмараше. Об этом сказано в сообщении, опубликованном 16 апреля на сайте главы азербайджанского государства.

"Разделяя Ваше горе в эти трудные минуты, от своего имени и от имени народа Азербайджана выражаю глубокие соболезнования Вам, семьям и близким погибших, братскому народу Турции, желаю терпения, раненым – скорейшего выздоровления"

– Ильхам Алиев

Он отметил, что в Азербайджане с чувством глубокого потрясения и скорби восприняли известие вооруженном нападении на школу в Кахраманмараше, в результате чего погибло большое число людей, большинство из которых дети.

"Мы крайне возмущены этим ужасным инцидентом и решительно осуждаем этот акт жестокости, направленный против детей"

– президент АР

Напомним, стрельба в школе в городе Кахраманмараш произошла накануне. Жертвами трагедии стали 9 человек – учитель и 8 учеников. Ранения получили 13 человек.