МИД Казахстана дал гражданам рекомендации перед поездками на хадж

МИД Казахстана просит соотечественников, планирующих совершить хадж, оценивать все риски перед поездками из-за ситуации на Ближнем Востоке. Об этом сообщил замглавы ведомства Арман Исетов, выступая на брифинге в Сенате.

"Трудно сейчас сказать, как будет развиваться ситуация к маю-июню. Но мы призываем всех граждан, которые планируют поездки в страны, находящиеся в зоне конфликта, полностью оценивать риски"

– замглавы МИД РК

Ранее в ДУМК сообщили, что казахстанские паломники отправятся на хадж с 15 мая по 5 июня прямыми рейсами из городов республики.

Напомним, в конце февраля США и Израиль начали военную кампанию против Ирана, в рамках которой атаковали объекты в его самых крупных городах. В ответ Исламская Республика наносила удары по израильской территории и американским объектам в странах Ближнего Востока. На той неделе, 8 апреля, США и Иран договорились о двухнедельном прекращении огня. Через несколько дней после этого представители двух стран провели переговоры в столице Пакистана, однако на них не было достигнуто никаких договоренностей. Новые переговоры могут состояться в Пакистане в ближайшее время.