Иран заявил о готовности уничтожить все боевые корабли США в Персидском заливе

Иранские ракеты нацелены на военные корабли США, армия ИРИ может уничтожить все боевые суда ВМС США, заявили в иранском Совете по целесообразности.

ВС Ирана могут потопить все военные корабли США в Персидском заливе при необходимости, заявил член Совета по целесообразности Исламской Республики Мохсен Резаи. 

"Наши пусковые установки сейчас наведены на корабли, и мы потопим всех. Никто не сможет уйти от нас"

– Мохсен Резаи 

По словам Резаи, Тегеран не заинтересован в продлении перемирия. Власти ИРИ намерены усилить давление. 

Напомним, что США и Иран планируют провести переговоры в ближайшие дни. Посредником может стать Пакистан. 

Вам может быть интересно

