Замглавы МИД РФ Руденко встретился с послом Ирана

Сегодня прошла встреча заместителя главы МИД РФ Андрея Руденко с послом ИРИ в Москве Каземом Джалали, сообщила пресс-служба российского внешнеполитического ведомства.
В официальном сообщении уточнили, что встреча прошла по инициативе иранской стороны.
Основной темой, поднятой на обсуждение, стала деэскалация конфликта на Ближнем Востоке.
Руденко вновь подчеркнул, что Москва считает необходимым продолжение переговорных усилий для урегулирования ситуации вокруг Ирана и США.
"Акцентирована важность урегулирования существующих противоречий политическим путем и продолжения переговорных усилий, направленных на деэскалацию и достижение долгосрочной и устойчивой нормализации обстановки"
– пресс-служба МИД РФ
Российская сторона настаивает на том, чтобы в рамках переговорного процесса были учтены "коренные интересы всех без исключения государств региона", отметили в российском внешнеполитическом ведомстве.
Также, Руденко и Джалали обсудили различные аспекты российско-иранского партнерства.